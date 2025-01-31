Тульский завод Haval выпустил 130 тысяч автомобилей в 2024 году

Второй год подряд предприятие «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уступило только АвтоВАЗу.

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Тульский завод Haval укрепился в статусе второго крупнейшего автомобильного предприятия в России. За прошлый год с местного конвейера сошло свыше 100 тысяч автомобилей, сообщил председатель правительства региона Михаил Пантелеев.

« В п р о ш л о м г о д у с к о н в е й е р а с о ш л о 1 3 0 т ы с я ч а в т о м о б и л е й » , — передаёт слова министра «Интерфакс».

Таким образом, по объёму производства отечественное подразделение Haval уступило только АвтоВАЗу. Гигант российского автомобилестроения выпустил 525 тысяч машин в 2024 году.

На вторую строчку завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» вышел ещё в 2023 году, опередив КамАЗ и ГАЗ. Тогда предприятие выпустило около 100 тысяч единиц автотехники.

Автозавод Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области был запущен в эксплуатацию летом 2019 года. Предприятие выпускает машины по полному циклу — со штамповкой кузовных деталей, сваркой и окраской кузовов. Максимальная выпускная мощность площадки составляет 150 тысяч экземпляров в год.

В апреле прошлого года в Туле также был открыт завод по производству моторов Haval, а в скором времени появится и подразделение по выпуску автокомпонентов.

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