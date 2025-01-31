В России отзывают 29 тысяч кроссоверов Kia Sportage
На автомобилях корейской марки обнаружена неполадка, которая может привести к возгоранию.
Почти 30 тысяч автомобилей Kia Sportage в России отправлены на принудительный ремонт. Об этом сообщил Росстандарт со ссылкой на официального дистрибьютора «Киа Россия и СНГ».
Отзывная кампания распространяется на Sportage, проданные с 2014 по 2016 год. VIN-коды автомобилей, который подлежат вызову в сервис, опубликованы на сайте Росстандарта.
«Электрическая цепь блока ABS/ESC, в некоторых случаях, может замкнуть, что приведёт к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», — рассказали в ведомстве о причине отзыва.
В рамках сервисной кампании специалисты дилерских центров «Киа Россия и СНГ» заменят мультипредохранитель системы ABS и крышку блока предохранителей. Все работы будут проведены бесплатно.
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