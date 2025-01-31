В России отзывают 29 тысяч кроссоверов Kia Sportage

На автомобилях корейской марки обнаружена неполадка, которая может привести к возгоранию.

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Почти 30 тысяч автомобилей Kia Sportage в России отправлены на принудительный ремонт. Об этом сообщил Росстандарт со ссылкой на официального дистрибьютора «Киа Россия и СНГ».

Отзывная кампания распространяется на Sportage, проданные с 2014 по 2016 год. VIN-коды автомобилей, который подлежат вызову в сервис, опубликованы на сайте Росстандарта.

« Э л е к т р и ч е с к а я ц е п ь б л о к а A B S / E S C , в н е к о т о р ы х с л у ч а я х , м о ж е т з а м к н у т ь , ч т о п р и в е д ё т к ч р е з м е р н о м у п о в ы ш е н и ю т о к а и м о ж е т п о в ы с и т ь р и с к в о з г о р а н и я в м о т о р н о м о т с е к е » , — р а с с к а з а л и в в е д о м с т в е о п р и ч и н е о т з ы в а .

В рамках сервисной кампании специалисты дилерских центров «Киа Россия и СНГ» заменят мультипредохранитель системы ABS и крышку блока предохранителей. Все работы будут проведены бесплатно.

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