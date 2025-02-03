Xiaomi рассекретила мощность и запас хода кроссовера YU7

Новинка получит два версии мотора и три комплектации тяговой батареи.

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Компания Xiaomi поделилась подробностями о своём первом электрическом внедорожнике YU7. Новинка станет второй моделью в линейке китайского бренда после батарейного седана SU7, поступившего в продажу в апреле 2024 года.

Как пишет CarNewsChina, Xiaomi YU7 будет представлен только с электрической силовой установкой, но зато с двумя вариантами привода. Версия 4WD будет оснащена двумя электродвигателями с суммарной отдачей 681 л.с. Моноприводный кроссовер получит мотор мощностью 315 сил. Максимальная скорость — 240 и 250 км/ч соответственно.

Будет также три модификации тяговой батареи. Ёмкость аккумуляторов в Xiaomi пока не уточнили. Но известно, что запас хода составит 670, 750 и 760 км. Во всех трёх комплектациях автомобиль имеет снаряженную массу 2405 кг.

Первый кроссовер Xiaomi поступит в продажу летом 2025 года — в июне или июле. Минимальная стоимость YU7 составит $34,5 тысячи или 3,3 млн рублей по сегодняшнему курсу.

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