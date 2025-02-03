В России предложили изменить цены на техосмотр автомобилей

Проведение технического осмотра может подорожать.

Стоимость техосмотра легковых автомобилей в России может вырасти в полтора раза. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передаёт «Коммерсантъ».

Предложение ФАС до конца февраля рассмотрит Госдума РФ. Если законопроект будет одобрен, то с 1 января 2026 года минимальный тариф для ТО легковых автомобилей вырастет с 913 до 1500 рублей. Процедура для микроавтобусов вырастет в стоимости с 1560 до 2570 рублей. Владельцы грузовых машин будут платить 3230 рублей вместо 1960 рублей.

Необходимость индексации тарифов в ФАС объяснили изменением в налоговом законодательстве. С 1 октября 2024 года операторы техосмотров платят НДС, и эту сумму предложено включить в стоимость услуг.

С 2021 года ежегодный техосмотр необязателен для легковых автомобилей, которые находятся в частной собственности. Эта процедура необходима только при перепродаже, постановке машины на учёт и изменении конструкции. В прошлом году технический осмотр прошли 5,6 млн легковушек — это 11% от всего автопарка легковых машин в России.

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