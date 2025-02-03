Jetour T2 обзавёлся самым популярным в России цветом кузова

Самая продаваемая новинка российского рынка в 2024 году получила новый окрас.

Автомобильный бренд Jetour расширил цветовую гамму внедорожника T2 в России. Об этом сообщила российская пресс-служба компании.

До сих пор внедорожник был доступен в нашей стране в пяти цветах: серый, чёрный, коричневый, синий и серебристый. Теперь в палитре появился белый цвет, который стал самым популярным среди российских автолюбителей в прошлом году.

Jetour T2 поступил в продажу в России в феврале 2024 года. За 10,5 месяцев на рынке внедорожник разошёлся тиражом 10 177 штук, став самой продаваемой новинкой в нашей стране.

Предлагается Jetour T2 с безальтернативным 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 245 л.с., который стыкуется с 8-ступенчатым «автоматом» или 7-скоростным «роботом» в зависимости от комплектации. Всего имеется три варианта оснащения. Стоимость автомобиля — от 3,9 до 4,4 млн рублей.

Популярный в России внедорожник Jetour T2 получил новую модификацию