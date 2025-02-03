В Госдуме предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без ОСАГО

Депутаты предложили поменять механизм выплаты средств при аварии с водителем без «автогражданки».

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Российские страховщики должны оплачивать ущерб, если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, а затем взыскивать с него эти средства. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, следует из электронной базы.

По действующим нормам при аварии с участием «бесполисного» водителя компенсацию за ущерб жизни и здоровью выплачивает Российский союз автостраховщиков (РСА). Средства за урон автомобилю виновник ДТП платит из своего кармана — по обоюдному согласию или через суд.

« В с у д е б н о м п о р я д к е п р о ц е с с м о ж е т д л и т ь с я г о д а м и . Т о е с т ь э т о п о т е р я в р е м е н и , д е н е г и н е р в о в . П р е д л а г а е м в е с ь м е х а н и з м п о м е н я т ь — е с л и у в о д и т е л я е с т ь п о л и с О С А Г О и о н п р и з н а н п о т е р п е в ш и м в Д Т П , т о е г о с т р а х о в а я к о м п а н и я в о з м е щ а е т у щ е р б , а з а т е м у ж е в з ы с к и в а е т э т и с р е д с т в а с в и н о в н и к а » , – прокомментировал инициативу депутат ЛДПР Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, у российских страховщиков достаточно ресурсов, чтобы взять на себя подобные расходы. Новые меры, как считают депутаты, мотивируют «бесполисных» водителей к приобретению ОСАГО.

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