В Госдуме предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без ОСАГО
Депутаты предложили поменять механизм выплаты средств при аварии с водителем без «автогражданки».
Российские страховщики должны оплачивать ущерб, если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, а затем взыскивать с него эти средства. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, следует из электронной базы.
По действующим нормам при аварии с участием «бесполисного» водителя компенсацию за ущерб жизни и здоровью выплачивает Российский союз автостраховщиков (РСА). Средства за урон автомобилю виновник ДТП платит из своего кармана — по обоюдному согласию или через суд.
«В судебном порядке процесс может длиться годами. То есть это потеря времени, денег и нервов. Предлагаем весь механизм поменять — если у водителя есть полис ОСАГО и он признан потерпевшим в ДТП, то его страховая компания возмещает ущерб, а затем уже взыскивает эти средства с виновника», – прокомментировал инициативу депутат ЛДПР Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, у российских страховщиков достаточно ресурсов, чтобы взять на себя подобные расходы. Новые меры, как считают депутаты, мотивируют «бесполисных» водителей к приобретению ОСАГО.