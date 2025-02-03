Назван самый популярный премиальный автомобиль в России

В 2024 году россияне купили 16 285 экземпляров этой модели.

© Tank

Китайский рамный внедорожник Tank 300 занял первое место в рейтинге продаж автомобилей премиум-класса в России в 2024 году. За год объём реализации модели бренда Great Wall Motors вырос в 2,3 раза, сообщил «Автостат».

Внедорожник разошёлся в количестве 16 285 штук. Второе место занял ещё один «китаец», кроссовер Exeed LX — 12 729 единиц. Замкнул тройку «родственник» лидера рейтинга Tank 500 с тиражом 11 666 экземпляров.

Tank 300 поступил в продажу в нашей стране в марте 2023 года. Внедорожник сопоставим по размерам с российским УАЗ «Патриот»: длина — 4760 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1903 мм, колёсная база равна 2750 мм. Оснащается «трёхсотый» 2,0-литровым турбомотором на 220 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Минимальная стоимость автомобиля — 4,2 млн рублей.

Помимо внедорожников с индексами 300 и 500, в России продаётся Tank 700, который занимает место флагмана в линейке.

Российский Tank 500 с двумя топливными баками отзывают из-за риска утечки