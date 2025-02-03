Продажи Lada Vesta в январе выросли почти на 30%

Флагманская модель АвтоВАЗа набирает популярность среди российских автолюбителей

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Российский концерн АвтоВАЗ отчитался о продажах в январе. Лидером по объёму реализации осталась Lada Granta, тогда как Vesta продемонстрировала впечатляющий рост, следует из заявления пресс-службы компании.

Относительно января прошлого года спрос на «Весту» вырос на 29,4% и составил 6194 автомобиля. 12 месяцев назад продажи флагмана были на уровне 4787 единиц.

Самой продаваемой моделью Волжского автозавода осталась Lada Granta, разошедшаяся тиражом 8336 штук. Следом после «Гранты» и «Весты» в рейтинге продаж идут внедорожники Niva Travel и Niva Legend, проданные в количестве 2497 и 1875 автомобилей соответственно. Lada Largus нашла 1307 покупателей.

Суммарно за январь АвтоВАЗ продал 20 802 машин. Это всего на пару десятков единиц меньше, чем год назад, когда было реализовано 20 835 автомобилей.

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