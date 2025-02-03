Гоночная машина Mercedes W196 продана на аукционе за рекордную сумму

С этим болидом Mercedes-Benz впервые победила в чемпионате мира Формулы-1.

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Раритетный болид Mercedes-Benz W196 R Streamliner ушёл с молотка за рекордную сумму для гоночных болидов. Победитель торгов заплатил $53 млн или 5,1 млрд рублей в перерасчёте по текущему курсу.

В 1954 году немецкая марка с этой машиной впервые победила в чемпионате мира Формулы-1. Поочередно за рулём выступали аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио и британец Стирлинг Мосс, занявшие два первых места по итогам сезона. Последние 59 лет, с 1965 года, машина хранилась в музее гоночного автодрома Indianapolis Motor Speedway.

Легендарный болид переписал рекорд для машин Ф-1 на аукционах. Предыдущее достижение последние девять лет тоже принадлежало Mercedes-Benz W196, только другому шасси — $30 млн.

За всю историю проведения аукционов лишь одна машина была продана по большей цене. В 2022 году редкий дорожный автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe ушёл с молотка за колоссальные $140 млн.

Гоночная машина Lotus E21 F1 выставлена на аукцион