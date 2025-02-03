АвтоВАЗ приступил к разработке Lada Vesta нового поколения
О новой генерации «Весты» топ-менеджер предприятия рассказал президенту России Владимиру Путину.
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ готовит к выпуску абсолютно новую Lada Vesta. Об этом сообщил вице-президент компании по инжинирингу Максим Шмелёв во время недавнего визита президента России Владимира Путина на завод в Тольятти.
Глава государства осмотрел нескольких будущих моделей, таких как кроссовер Lada T-134. Новой Lada Vesta среди концептов не было, но топ-менеджер рассказал президенту, что работа над моделью новой генерации уже началась.
«Мы работаем над новой «Вестой», в классе C», — приводит слова Шмелёва Telegram-канал «Автопоток».
Нынешняя Lada Vesta относится к наиболее распространённому классу B+, в котором представлены бюджетные седаны и хэтчбеки. С переходом в категорию C флагман АвтоВАЗа станет больше в габаритах, скорее всего, обзаведётся новыми опциями и прибавит в цене. Сейчас минимальная стоимость «Весты» составляет 1 239 900 рублей.