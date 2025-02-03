АвтоВАЗ приступил к разработке Lada Vesta нового поколения

О новой генерации «Весты» топ-менеджер предприятия рассказал президенту России Владимиру Путину.

© Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ готовит к выпуску абсолютно новую Lada Vesta. Об этом сообщил вице-президент компании по инжинирингу Максим Шмелёв во время недавнего визита президента России Владимира Путина на завод в Тольятти.

Глава государства осмотрел нескольких будущих моделей, таких как кроссовер Lada T-134. Новой Lada Vesta среди концептов не было, но топ-менеджер рассказал президенту, что работа над моделью новой генерации уже началась.

« М ы р а б о т а е м н а д н о в о й « В е с т о й » , в к л а с с е C » , — приводит слова Шмелёва Telegram-канал «Автопоток».

Нынешняя Lada Vesta относится к наиболее распространённому классу B+, в котором представлены бюджетные седаны и хэтчбеки. С переходом в категорию C флагман АвтоВАЗа станет больше в габаритах, скорее всего, обзаведётся новыми опциями и прибавит в цене. Сейчас минимальная стоимость «Весты» составляет 1 239 900 рублей.

5 главных автоновинок России в 2025 году