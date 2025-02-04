Россиянам рассказали о главных изменениях в ПДД в 2025 году

В 2025 году главные изменения в правилах дорожного движения (ПДД) коснулись сумм и сроков уплаты штрафов, сообщил юрист, член Ассоциации Юристов России Никита Тарновский. Об основных новшествах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

« Ш т р а ф ы п о д н я л и н а 5 0 п р о ц е н т о в , и , с а м о е г л а в н о е , т е п е р ь н е т с к и д к и в п о л о в и н у с т о и м о с т и ш т р а ф а з а е г о б ы с т р у ю о п л а т у . Т е п е р ь э т о 2 5 п р о ц е н т о в , н о з а т о д а л и д о п о л н и т е л ь н о е в р е м я — 3 0 д н е й в м е с т о 2 0 » , — п о д е л и л с я э к с п е р т .

Важным дополнением, о котором давно просили как обычные граждане, так и союзы автолюбителей, он назвал ставшую возможной регистрацию без полисов ОСАГО. Также, по его словам, теперь можно снимать авто с учета сразу после продажи без какого-то ожидания.

П р о д а л и — н а п р а в и л и д о к у м е н т ч е р е з " Г о с у с л у г и " и в с е , в ы с в о б о д н ы Н и к и т а Т а р н о в с к и й ю р и с т

Новые штрафы за нарушение ПДД в России вступят в силу 1 января

« В о д и т е л ь с к и е п р а в а т а к ж е т е п е р ь м о ж н о п р е д ъ я в и т ь в э л е к т р о н н о м в и д е ч е р е з с е р в и с " Г о с у с л у г и А в т о " . Н е з а б ы л з а к о н о д а т е л ь и п р о л ю б и т е л е й р а з р е ш е н н о й п с е в д о т о н и р о в к и ( с е т к и , с ъ е м н ы е ш т о р к и и т о м у п о д о б н о е ) — в с е э т о б ы л о з а п р е щ е н о с 2 0 2 1 г о д а , н о т е п е р ь н а э т о б у д у т о б р а щ а т ь в н и м а н и е . И з и н т е р е с н ы х н о в ш е с т в — р е м н и б е з о п а с н о с т и д о л ж н ы б ы т ь и с п р а в н ы . Н а н и х н е д о л ж н о б ы т ь н а д р е з о в , о н и д о л ж н ы п о л н о ц е н н о в ы т я г и в а т ь с я и ф и к с и р о в а т ь с я » , — п е р е ч и с л и л ю р и с т .

С 1 января в России вступил в силу ряд изменений для автовладельцев и водителей. Так, произошло плановое повышение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе импортных автомобилей, были повышены акцизы на топливо и моторные масла, а также изменились штрафы за нарушения ПДД.