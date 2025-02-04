Продажи новых автомобилей в России достигли минимума за последний год

Январь стал антирекордным для отечественного рынка.

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По итогам первого месяца 2025 года в России было реализовано 88 534 тысячи новых легковых автомобиля. Это на 11% больше, чем год назад, но намного меньше в сравнении с декабрем, следует из отчёта Минпромторга РФ.

В месячном срезе спрос на легковушки упал на 30% и стал минимальным за последний год. Меньше машин было продано как раз в январе прошлого года. С февраля по декабрь продажи стабильно превышали планку в 100 тысяч единиц.

В других сегментах авторынка объём реализации сократился ещё больше. Лёгкие коммерческие автомобили упали в продажах на 44% относительно декабря — 14 072 штук. Реализация грузовой техники сократилась на 29% и составила 8098 единиц. Сегмент автобусов ушёл в минус на 66%: было продано всего 2327 экземпляров. Продажи электромобилей сократились на 53%, до 764 штук.

Суммарно в январе в России продано 102 514 новых автотранспортных средств. Как и в случае с легковушками, это больше в сравнении с началом прошлого года (+7%), но меньше (-30%) в сравнении с продажами с февраля по декабрь.

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