Трамп отсрочил введение 25-процентной пошлины на ввоз автомобилей

Автопроизводители получили передышку на месяц.

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Президент США Дональд Трамп отсрочил введение импортной пошлины в 25% на товары из Канады и Мексики, в том числе на автомобили, как минимум на 30 дней, сообщает NBC News.

Планы новоизбранного главы Соединенных Штатов вызвали тревогу среди автопроизводителей. Местные General Motors и Ford производят около 40% своих транспортных средств на заводах в Мексике и Канаде. Предприятия в этих странах имеются также у «японцев» Honda, Toyota, Nissan и «европейцев» BMW и Volkswagen.

По состоянию на сегодняшний день, 22% автомобилей на дорогах США собраны на мексиканских и канадских заводах. А еженедельный импорт машин, двигателей и комплектующих из соседних стран оценивается в десятки миллиардов долларов.

«Почти все автопроизводители почувствуют на себе последствия введения новых пошлин», — предупредила несколькими дня ранее газета New York Times.

Эксперты отмечают, что введение 25-процентной пошлины приведёт к подорожанию автомобилей и задержкам в поставках. По подсчётам исследовательского центра Nomura, годовые потери для мирового автопрома составят $33 млрд.

После разговора с властями Канады и Мексики Трамп согласился отложить на месяц введение пошлин на товары. При этом тарифы в размере 10% в отношении импорта из Китая, включая машины, утверждены.

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