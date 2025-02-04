Россияне купили около тысячи автомобилей «Москвич» в январе

Спрос на автомобили столичного завода сократился в полтора раза.

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Московский автомобильный завод начал 2025 год со значительного спада продаж. Объём реализации машин «Москвич» упал на 54% в сравнении с декабрем прошлого года.

Как рассказала пресс-служба завода, в январе дилеры продали 1 100 автомобилей. Для сравнения, в последнем месяце прошлого года россияне приобрели 2400 машин. С другой стороны, в начале прошлого года столичное предприятие реализовало всего 700 экземпляров.

Суммарно за прошлый год «Москвич» продал 23 тысячи автомобилей. Рекордными месяцами стали март и ноябрь, когда россияне приобрели около 3 тысяч автомобилей, собранных на Московском автозаводе.

На сегодняшний день в линейке завода представлены три модели: кроссовер «Москвич 3», седан «Москвич 6» и электрический паркетник «Москвич 3е». На февраль текущего года запланирована премьера кроссовера «Москвич 8».

В «Москвиче» пока не видят необходимости в новых моделях