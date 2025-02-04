Названы самые распространённые нарушения ПДД в Москве
Стало известно, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают столичные водители.
В 2024 году камеры фото- и видеофиксации зафиксировали 22,7 млн случаев превышения скоростного режима в Москве. Это самое распространённое нарушение на дорогах столицы, на которое приходится 52% от всех случаев, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
Чаще всего водители нарушали скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч. В 58 тысячах случаев превышение было на 60 км/ч и больше. В качестве примера в ведомстве привели нарушение, зафиксированное на Звенигородском шоссе: водитель на Lamborghini Huracan разогнался до 133 км/ч при ограничении 60 км/ч.
«Напоминаем, что такое нарушение ПДД опасно для жизни. При столкновении удар будет сопоставим с падением с высоты 16-этажного дома», – отметили в Дептрансе.
Всего за прошлый год в Москве было зафиксировано 43,8 млн различных нарушений ПДД. Второе место в антирейтинге заняло несоблюдение дорожной разметки. Третья строчка осталась за набором таких нарушений, как использование телефона за рулём, езда с непристегнутым ремнём, и.т.д.
Топ-5 самых распространённых нарушений, зафиксированных камерами в Москве в 2024 году:
- Превышение скорости — 22,7 млн случаев;
- Нарушение правил дорожной разметки — 7,4 млн;
- Непристегнутый ремень безопасности, телефон без специального устройства, езда с выключенными фарами — 4,5 млн;
- Игнорирование дорожных знаков — 3,6 млн;
- Проезд по выделенной полосе — 2,3 млн.
На эти нарушения приходится 92% от всех случаев, зафиксированных камерами.
Как рассказали в ведомстве, сегодня на московских дорогах установлено 3,8 тысячи комплексов фото- и видеофиксации. Эти устройства способны зафиксировать 64 вида нарушений.