Названы самые распространённые нарушения ПДД в Москве

Стало известно, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают столичные водители.

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В 2024 году камеры фото- и видеофиксации зафиксировали 22,7 млн случаев превышения скоростного режима в Москве. Это самое распространённое нарушение на дорогах столицы, на которое приходится 52% от всех случаев, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Чаще всего водители нарушали скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч. В 58 тысячах случаев превышение было на 60 км/ч и больше. В качестве примера в ведомстве привели нарушение, зафиксированное на Звенигородском шоссе: водитель на Lamborghini Huracan разогнался до 133 км/ч при ограничении 60 км/ч.

« Н а п о м и н а е м , ч т о т а к о е н а р у ш е н и е П Д Д о п а с н о д л я ж и з н и . П р и с т о л к н о в е н и и у д а р б у д е т с о п о с т а в и м с п а д е н и е м с в ы с о т ы 1 6 - э т а ж н о г о д о м а » , – о т м е т и л и в Д е п т р а н с е .

Всего за прошлый год в Москве было зафиксировано 43,8 млн различных нарушений ПДД. Второе место в антирейтинге заняло несоблюдение дорожной разметки. Третья строчка осталась за набором таких нарушений, как использование телефона за рулём, езда с непристегнутым ремнём, и.т.д.

Топ-5 самых распространённых нарушений, зафиксированных камерами в Москве в 2024 году:

Превышение скорости — 22,7 млн случаев; Нарушение правил дорожной разметки — 7,4 млн; Непристегнутый ремень безопасности, телефон без специального устройства, езда с выключенными фарами — 4,5 млн; Игнорирование дорожных знаков — 3,6 млн; Проезд по выделенной полосе — 2,3 млн.

На эти нарушения приходится 92% от всех случаев, зафиксированных камерами.

Как рассказали в ведомстве, сегодня на московских дорогах установлено 3,8 тысячи комплексов фото- и видеофиксации. Эти устройства способны зафиксировать 64 вида нарушений.

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