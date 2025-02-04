К 2042 году большинство машин в России будут оснащены автопилотом
Аналитики рассказали о перспективах беспилотного транспорта на российских дорогах.
Через 17 лет, то есть к 2042 году, около 80% автомобилей в России будут оборудованы системой автономного управления. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и Партнёры».
Переход на автономные транспортные средства будет поэтапным. Сначала беспилотные машины получат широкое распространение на складах и логистических центрах — проще говоря, на закрытых площадках. В дальнейшем роботизированные машины появятся на дорогах и будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок.
«Уже через десять лет более четверти машин на российских дорогах будут беспилотными. К 2042 году доля автономного транспорта достигнет 80%», — спрогнозировали авторы исследования.
Одним из основных преимуществ перехода на беспилотные автомобили эксперты называют снижение аварийности на дорогах. Кроме того, автомобилем с автопилотом смогут пользоваться люди, которые не имеют возможности водить по состоянию здоровья или в силу других причин.