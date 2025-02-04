К 2042 году большинство машин в России будут оснащены автопилотом

Аналитики рассказали о перспективах беспилотного транспорта на российских дорогах.

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Через 17 лет, то есть к 2042 году, около 80% автомобилей в России будут оборудованы системой автономного управления. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и Партнёры».

Переход на автономные транспортные средства будет поэтапным. Сначала беспилотные машины получат широкое распространение на складах и логистических центрах — проще говоря, на закрытых площадках. В дальнейшем роботизированные машины появятся на дорогах и будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок.

« У ж е ч е р е з д е с я т ь л е т б о л е е ч е т в е р т и м а ш и н н а р о с с и й с к и х д о р о г а х б у д у т б е с п и л о т н ы м и . К 2 0 4 2 г о д у д о л я а в т о н о м н о г о т р а н с п о р т а д о с т и г н е т 8 0 % » , — с п р о г н о з и р о в а л и а в т о р ы и с с л е д о в а н и я .

Одним из основных преимуществ перехода на беспилотные автомобили эксперты называют снижение аварийности на дорогах. Кроме того, автомобилем с автопилотом смогут пользоваться люди, которые не имеют возможности водить по состоянию здоровья или в силу других причин.

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