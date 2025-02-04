Honda передумала объединяться и сделала Nissan новое предложение

Альянс Honda и Nissan, возможно, не состоится.

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История со слиянием двух японских концернов Honda и Nissan в 2026 году приняла неожиданный поворот. О новом сценарии объединения стало известно новостному агентству Kyodo.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, Honda хочет сделать Nissan стать своей дочерней компанией. Соответствующее предложение уже сделано. О том, как отреагировали в Nissan на столь неожиданную идею, пока информации нет.

Предложение «хондовцев» меняет всю концепцию будущего сотрудничества. Предполагалось, что компании объединятся, но продолжат работать каждая под своим брендом — просто в рамках альянса. Новый формат фактически предполагает поглощение Nissan и превращение компании в подразделение Honda.

О планах по слиянию два японских автопроизводителя объявили в декабре прошлого года. Предполагалось, что вместе они образуют третий по масштабу автоконцерн в мире после Toyota и Volkswagen.

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