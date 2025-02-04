В России выйдет новая версия популярного пикапа GWM Poer

Грузовичок обзаведётся новой моторной модификацией и станет грузоподъёмнее.

Самый продаваемый пикап в России, китайский Great Wall Poer получит обновление. В продаже новая версия появится в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба GWM.

В рамках модернизации разработчики обновили интерьер и оснащение пикапа. Обновилась передняя панель, появился новый экран мультимедийной системы на 12,3 дюйма, изменилось расположение кнопок на селекторе коробки передачи. В списке опций заявлены мощная беспроводная зарядка, обогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Имеются также система автоматического экстренного торможения, ассистенты удержания в полосе и распознавание дорожных знаков.

Главное изменение произошло под капотом. Теперь в дополнение к бензиновому мотору будет доступна дизельная модификация. 184-сильный дизель стыкуется с 9-ступенчатым классическим «автоматом». Кроме того, грузоподъёмность GWM Poer больше не занижена искусственным способом и достигает максимальные 975 кг.

По итогам прошлого года китайский автомобиль стал самый продаваемым пикапом на российском рынке. Модель разошлась тиражом 4142 штук.

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В российских автосалонах обновлённый GWM Poer появится до конца марта. Стоимость будет объявлена ближе к старту продаж. Минимальная цена актуальной версии пикапа составляет 3,4 млн рублей.