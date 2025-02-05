Спортивная версия седана от Xiaomi поступит в продажу в марте

Спортивная версия первого автомобиля от китайского технологического гиганта Xiaomi поступила в шоурумы марки в Китае, сообщает CarNewsChina.

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« X i a o m i S U 7 U l t r a , в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й э л е к т р и ч е с к и й с е д а н , б ы л з а м е ч е н н а з а в о д е X i a o m i в П е к и н е , ч т о у к а з ы в а е т н а н а ч а л о м а с с о в о г о п р о и з в о д с т в а . П о с т а в к и з а п л а н и р о в а н ы н а м а р т » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Внешне от стандартного SU7 версия Ultra отличается спортивными передним бампером и спойлером, карбоно-керамическими тормозами с увеличенными дисками и задним антикрылом.

Автомобиль SU7 Ultra получил характерную раскраску с основным желтым цветом и белыми полосами по бокам кузова. Он снабжен трехмоторной силовой установкой, развивающей 1526 л.с. и 1770 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и развить максимальную скорость в 350 км/ч.

Ранее были обнародованы фотографии дорожной версии российского суперкара Rossa.