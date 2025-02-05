Ferrari анонсировала дату выхода своего первого электромобиля

Первая батарейная машина итальянской марки сойдёт с конвейера до конца 2025 года.

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Итальянский автопроизводитель Ferrari определился с датой запуска своего дебютного электрокара в серийное производство. Пока безымянный автомобиль на электричестве встанет на конвейер 9 октября текущего года, заявил генеральный директор компании Бенедетто Винья.

Тестовый мул электрической машины Ferrari в кузове Purosangue был впервые замечен на дорожных испытаниях осенью 2024 года. Официальных технических подробностей пока нет. Предполагается, что первый батарейный автомобиль компании будет полноприводным кроссовером. По сведениям инсайдеров, силовая установка состоит из двух электромоторов.«Электричка» разгоняется до 100 км/ч примерно за две секунды.

« 9 о к т я б р я с т а н е т в а ж н ы м д н ё м в и с т о р и и F e r r a r i . В п е р в ы е в н а ш е й л и н е й к е б у д е т т р и т и п а т я г и : Д В С , г и б р и д и э л е к т р и ч е с т в о » , — приводит AutoExpress слова генерального директора итальянской компании.

На сегодняшний день в модельном ряду Ferrari, помимо бензиновых автомобилей, имеется четыре гибрида: LaFerrari, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB. В конце 2025 года в продажу поступит пятый полуэлектрический автомобиль — Ferrari F80.

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