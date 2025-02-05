Haval Jolion в 17-й раз подряд стал самой продаваемой иномаркой в России

Однако позиции китайского кроссовера на рынке пошатнулись.

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Китайский кроссовер Haval Jolion удержал звание самой продаваемой иномарки на российском рынке новых автомобилей. По итогам января бестселлер разошёлся в количестве 4139 штук, следует из отчёта «Автостата»

Относительно прошлого года Jolion потерял 4,7% в продажах — это на 205 машин меньше в абсолютном выражении. Обладатель второй строчки рейтинга Chery Tiggo 7 Pro Max, наоборот, прибавил на 23,2% и продан в количестве 4043 авто. Замкнул тройку самых популярных иномарок в России паркетник Chery Tiggo 4 Pro — 2822 экземпляра.

Лидер среди новых иномарок на отечественном рынке не меняется с сентября 2023 года. Таким образом, 17-й месяц подряд Haval Jolion уступил только российским Lada Granta и Lada Vesta, которые в январе нашли 11 422 и 8007 покупателей соответственно.

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