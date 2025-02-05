Nissan откажется от альянса с Honda

Концерн из Иокогамы не готов стать дочерней компанией Honda.

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Анонсированное в декабре 2024 года слияние Honda и Nissan, скорее всего, не состоится. Руководство одной из компаний не устроили новые условия сделки, передаёт Bloomberg.

Накануне стало известно о том, что Honda предложила автопроизводителю из Иокогамы стать своим подразделением вместо полноправного партнёра. Главная причина — четырёхкратная разница в капитализации двух компаний. Если активы Honda оцениваются в $47 млрд, то Nissan стоит около $12 млрд.

Фактически предложение подразумевает продажу акций и превращение Nissan в дочернюю компанию Honda. Боссы одного из старейших японских концернов, основанного в 1933 году, с подобным условием категорически не согласны. По сведениям источника, в среду, 5 февраля, совет директоров Nissan обсудит предложение и примет окончательное решение об отмене сделки по слиянию.

Представители обеих японских компаний отказались комментировать ситуацию и лишь отметили, что переговоры продолжаются. Изначально стороны планировались определиться с условиями сделки к середине февраля.

Слиянию Honda и Nissan может помешать третья сторона