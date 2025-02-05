Ferrari установила рекорд по продажам автомобилей в 2024 году

В Маранелло отчитались о рекордных поставках и доходах.

Ferrari установила рекорд по продажам автомобилей в 2024 году
© dpa/Global Look Press

Итальянский производитель суперкаров Ferrari поставил личный рекорд продаж в 2024 году. Впервые компания из Маранелло поставила 13 752 машин по всему миру, сообщается в официальном отчёте.

«Кавалино Рампанте» на 0,7% превзошла прошлогодний рекорд в 13 663 автомобиля и четвёртый год подряд завершила в плюсе. В предыдущий раз Ferrari реализовала меньше машин в сравнении с прошлым годом в 2020-м, когда продажи упали с 10 131 до 9119 машин.

Чистая прибыль компании выросла на 11% — до $6,9 млрд, что тоже стало новым рекордом для автопроизводителя из северной Италии.

«Наши выдающиеся финансовые результаты в 2024 году стали возможны благодаря широкому модельному ряду и росту запросов клиентов на индивидуализацию автомобилей», прокомментировал генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

Результаты продажи каждой модели в Ferrari не привели. Отмечается только, что основной объём продаж пришёлся на модели Purosangue, Roma Spider и 296 GTS.

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