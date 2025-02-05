Ferrari установила рекорд по продажам автомобилей в 2024 году

В Маранелло отчитались о рекордных поставках и доходах.

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Итальянский производитель суперкаров Ferrari поставил личный рекорд продаж в 2024 году. Впервые компания из Маранелло поставила 13 752 машин по всему миру, сообщается в официальном отчёте.

«Кавалино Рампанте» на 0,7% превзошла прошлогодний рекорд в 13 663 автомобиля и четвёртый год подряд завершила в плюсе. В предыдущий раз Ferrari реализовала меньше машин в сравнении с прошлым годом в 2020-м, когда продажи упали с 10 131 до 9119 машин.

Чистая прибыль компании выросла на 11% — до $6,9 млрд, что тоже стало новым рекордом для автопроизводителя из северной Италии.

« Н а ш и в ы д а ю щ и е с я ф и н а н с о в ы е р е з у л ь т а т ы в 2 0 2 4 г о д у с т а л и в о з м о ж н ы б л а г о д а р я ш и р о к о м у м о д е л ь н о м у р я д у и р о с т у з а п р о с о в к л и е н т о в н а и н д и в и д у а л и з а ц и ю а в т о м о б и л е й » , — п р о к о м м е н т и р о в а л г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р F e r r a r i Б е н е д е т т о В и н ь я .

Результаты продажи каждой модели в Ferrari не привели. Отмечается только, что основной объём продаж пришёлся на модели Purosangue, Roma Spider и 296 GTS.

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