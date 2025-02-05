Nissan и Honda не сумели договориться: переговоры о слиянии прекращены

Между двумя японскими автопроизводителями возникли разногласия.

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Руководство концерна Nissan единогласно приняло решение о приостановке переговоров с Honda по поводу объединения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

Два месяца назад крупнейшие японские автопроизводители заявили о намерении создать альянс с рыночной капитализацией $60 млрд. Всё это время стороны обсуждали условия сделки и в конечном итоге не сумели прийти к единому мнению по поводу формата сотрудничества.

Как стало известно накануне, на днях Honda предложила Nissan стать своей дочерней компанией. В фирме из Иокогамы изначально рассчитывали на равное партнёрство и посчитали подобную идею неприемлемой. На заседании в среду, 5 февраля, совет директоров решил прекратить все обсуждения с Honda.

По сведениям инсайдеров, переговоры о слиянии как минимум поставлены на паузу. Решение о возобновлении или, наоборот, полном прекращении диалога пока не принято.

В Honda комментировать ситуацию отказались.

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