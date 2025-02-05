Китайский автобренд впервые попал в топ-5 мировых продаж по итогам года

За четыре года BYD поднялся с 31-го на 5-е место в мире.

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Китайский автомобильный гигант BYD установил историческое достижение для автопрома в Поднебесной. По итогам 2024 года компания из Шэньчжэна попала в пятёрку самых востребованных в мире, сообщает Fast Technology.

За год BYD поднялся с восьмого на пятое место, обогнав таких крупных игроков мирового авторынка, как Ford, General Motors и Honda. Концерн продал в общей сложности 4,2 млн ​​автомобилей, что на 41% больше в сравнении с 2023 годом.

BYD стал первым в истории китайским автопроизводителем, который оказался в топ-5 по продажам машин в течение года. Впереди расположились только французский PSA (5,4 млн автомобилей), корейский Hyundai (7,2 млн), немецкий Volkswagen (9 млн) и японская Toyota (10,1 млн).

Прогресс китайского концерна впечатляет, учитывая, что ещё в 2021 году BYD занимал лишь 31-е место в мире. А теперь, в отдельные месяцы компания даже занимает второе место по объёму реализации, как в августе и ноябре 2024-го.

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