В России предложили автоматически фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов

Летательные аппараты будут работать в автономном режиме по примеру комплексов фотовидеофиксации.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) следует использовать для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Подобная технология может в первую очередь появиться на оживлённых загородных дорогах, где автомобилисты регулярно выезжают на встречную полосу и создают аварийно-опасную ситуацию.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, планируется провести эксперимент с летательной техникой, которая автоматически дежурила бы на дорогах. В дальнейшем организация обратится в Госдуму РФ с пакетом поправок в законодательство.

« М ы о ц е н и м и х э ф ф е к т и в н о с т ь и б у д е м п р е д л а г а т ь п р и н я т ь с о о т в е т с т в у ю щ и е п о п р а в к и н а ш е м у д е п у т а т с к о м у к о р п у с у . П р и п е р в о м п о д о б н о м н а р у ш е н и и о с т а в и м ш т р а ф , п р и п о в т о р н о м — д о л ж н о п р и н и м а т ь с я р е ш е н и е о л и ш е н и и п р а в » , — сказал глава НАС в разговоре с «Газетой.ру».

Дроны и квадрокоптеры используются для фиксации нарушений ПДД в России не первый год. Технологии применяется на региональных и федеральных автомагистралях практически во всех регионах. Но нарушения, в том числе выезд на встречку, фиксируются сотрудниками ГАИ вручную, посредством изучения отснятых фото- и видеоматериалов. Концепция НАС подразумевает автономную работу беспилотников и передачу сведений в Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) по примеру комплексов фотовидеофиксации.

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