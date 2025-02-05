В России предложили автоматически фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов
Летательные аппараты будут работать в автономном режиме по примеру комплексов фотовидеофиксации.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) следует использовать для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Подобная технология может в первую очередь появиться на оживлённых загородных дорогах, где автомобилисты регулярно выезжают на встречную полосу и создают аварийно-опасную ситуацию.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, планируется провести эксперимент с летательной техникой, которая автоматически дежурила бы на дорогах. В дальнейшем организация обратится в Госдуму РФ с пакетом поправок в законодательство.
«Мы оценим их эффективность и будем предлагать принять соответствующие поправки нашему депутатскому корпусу. При первом подобном нарушении оставим штраф, при повторном — должно приниматься решение о лишении прав», — сказал глава НАС в разговоре с «Газетой.ру».
Дроны и квадрокоптеры используются для фиксации нарушений ПДД в России не первый год. Технологии применяется на региональных и федеральных автомагистралях практически во всех регионах. Но нарушения, в том числе выезд на встречку, фиксируются сотрудниками ГАИ вручную, посредством изучения отснятых фото- и видеоматериалов. Концепция НАС подразумевает автономную работу беспилотников и передачу сведений в Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) по примеру комплексов фотовидеофиксации.
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