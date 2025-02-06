Volkswagen впервые показал бюджетный электрокар ID. 2all

VW анонсировал выход батарейной машины стоимостью €25 тысяч.

© Volkswagen

Немецкий концерн Volkswagen представил первое изображение своего нового электромобиля. Батарейный ID. 2all будет относиться к бюджетному сегменту и станет частью новой линейки субкомпактных электрических машин, сообщила пресс-служба компании.

«Электричка» обойдётся покупателю примерно в €25 тысяч или 2,5 млн рублей по сегодняшнему курсу. Сейчас, например, самая доступная модель на электротяге в линейке VW, кроссовер Volkswagen ID.4, стоит €38 тысяч (3,7 млн рублей)

« Э т о б у д е т д о с т у п н ы й , н а д ё ж н ы й и п р а к т и ч н ы й э л е к т р о м о б и л ь » , — а н о н с и р о в а л н о в и н к у г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р Volkswagen Group Томас Шефер.

Полноценная премьера концепт-кара состоится в марте текущего года. Тогда, скорее всего, будут обнародованы и первые технические подробности об электромобиле. Пока известно только, что запас хода составит 450 км.

Старт серийного производства VW ID. 2all намечен на 2026 год. А на 2027-й запланирован выпуск ещё более бюджетной версии ID.One с ценником €25 тысяч.

Подержанный немецкий кроссовер по цене нового китайского: реальный опыт