Volkswagen впервые показал бюджетный электрокар ID. 2all
VW анонсировал выход батарейной машины стоимостью €25 тысяч.
Немецкий концерн Volkswagen представил первое изображение своего нового электромобиля. Батарейный ID. 2all будет относиться к бюджетному сегменту и станет частью новой линейки субкомпактных электрических машин, сообщила пресс-служба компании.
«Электричка» обойдётся покупателю примерно в €25 тысяч или 2,5 млн рублей по сегодняшнему курсу. Сейчас, например, самая доступная модель на электротяге в линейке VW, кроссовер Volkswagen ID.4, стоит €38 тысяч (3,7 млн рублей)
«Это будет доступный, надёжный и практичный электромобиль», — анонсировал новинку генеральный директор Volkswagen Group Томас Шефер.
Полноценная премьера концепт-кара состоится в марте текущего года. Тогда, скорее всего, будут обнародованы и первые технические подробности об электромобиле. Пока известно только, что запас хода составит 450 км.
Старт серийного производства VW ID. 2all намечен на 2026 год. А на 2027-й запланирован выпуск ещё более бюджетной версии ID.One с ценником €25 тысяч.
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