Вместо BMW X5 и Mercedes GL: Hongqi HS7 будет официально продаваться в России

Конкурент премиальных европейских моделей готовится к выходу на российский рынок.

© Hongqi

В ближайшие месяцы в официальной продаже в России появится премиальный китайский кроссовер Hongqi HS7. Модель уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), необходимое для импорта на отечественный рынок, сообщила пресс-служба бренда.

Hongqi HS7 будет представлен в нашей стране с безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Н•м. Стыкуется агрегат с классической 8-скоростной автоматической коробкой передач. Привод может быть как передним, так и полным.

Габариты кроссовера HS7 составляют 4995x1960x1760 мм при колёсной базе в 2920 мм. Компоновка салона доступна в вариантах на пять и семь мест. «Китаец» находится в одном классе с такими премиальными «европейцами», как Audi Q7, BMW X5 и Mercedes GLE, которые больше не продаются в России.

Стоимость и комплектации новинки будут обнародованы ближе к старту продаж, который запланирован на первую половину 2025 года. HS7 станет пятой моделью в российской линейке Hongqi после паркетников HS3 и H5, седанов HS5 и H9, а также флагманского кроссовера E-HS9. До сих пор это машина поставлялась в Россию по параллельному импорту.

Самые доступные китайские автомобили в России: модели и цены