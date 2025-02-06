Nissan выйдет из меморандума о слиянии с Honda
Переговоры двух японских автопроизводителей зашли в тупик.
Концерны Nissan и Honda близки к полному прекращению сотрудничества по запуску совместного предприятия. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Накануне, 5 февраля, совет директоров Nissan приостановил переговоры о слиянии с «хондовцами». Компанию из Иокогамы не устроило предложение стать подразделением Honda, ведь изначально формат альянса подразумевал равное партнёрство и сохранение независимости.
«Совет директоров постановил, что при таком предложении нет смысла вести дальнейшие переговоры», — рассказал собеседник информационного агентства.
Honda тоже настроена категорична и согласится на интеграцию, если только Nissan станет её дочерним предприятием. Всё идет к тому, что договорённость о намерении создать совместный концерн, подписанная в декабре, будет расторгнута. Причём ожидается, что совет директоров Nissan примет решение о выходе из меморандума уже на следующей неделе, когда состоится очередное заседание.
Представители Nissan и Honda на запрос СМИ отказались комментировать информацию о срыве переговоров. Стороны лишь повторили уже ранее озвученную фразу о том, что они определятся с планами по слиянию к середине февраля.