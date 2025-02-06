Nissan выйдет из меморандума о слиянии с Honda

Переговоры двух японских автопроизводителей зашли в тупик.

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Концерны Nissan и Honda близки к полному прекращению сотрудничества по запуску совместного предприятия. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне, 5 февраля, совет директоров Nissan приостановил переговоры о слиянии с «хондовцами». Компанию из Иокогамы не устроило предложение стать подразделением Honda, ведь изначально формат альянса подразумевал равное партнёрство и сохранение независимости.

« С о в е т д и р е к т о р о в п о с т а н о в и л , ч т о п р и т а к о м п р е д л о ж е н и и н е т с м ы с л а в е с т и д а л ь н е й ш и е п е р е г о в о р ы » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к и н ф о р м а ц и о н н о г о а г е н т с т в а .

Honda тоже настроена категорична и согласится на интеграцию, если только Nissan станет её дочерним предприятием. Всё идет к тому, что договорённость о намерении создать совместный концерн, подписанная в декабре, будет расторгнута. Причём ожидается, что совет директоров Nissan примет решение о выходе из меморандума уже на следующей неделе, когда состоится очередное заседание.

Представители Nissan и Honda на запрос СМИ отказались комментировать информацию о срыве переговоров. Стороны лишь повторили уже ранее озвученную фразу о том, что они определятся с планами по слиянию к середине февраля.

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