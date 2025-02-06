Стали известны комплектации электрического Geely EX5 для России

«Электричка» будет доступна в двух вариантах оснащения.

© Geely

Первая электрическая модель Geely в России получит две комплектации, полный пакет «зимних» опций и широкий набор систем безопасности. Подробности оснащения EX5 раскрыла отечественная пресс-служба бренда.

В базовой комплектации электромобиль «обут» в 18-дюймовые колёса, оборудован светодиодной оптикой и скрытыми дверными ручками с электроприводом. В салоне имеются 15,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 10,2-дюймовая «приборка», аудисосистема на шесть динамиков. Из удобств также можно отметить однозонный климат-контроль и камеру кругового обзора.

Расширенная версия дополнена панорамной крышей с люком, электроприводом багажника, а колёса имеют диаметр R19. Интерьер оборудован атмосферной подсветкой и проекционным дисплеем. Кроме того, в топовом варианте оснащения предусмотрены такие устройства активной безопасности, как система удержания в полосе движения, автоматическое экстренное торможение, интеллектуальная система управления дальним светом и многое другое.

В обеих комплектациях есть «тёплый» пакет опций: подогрев сидений первого и второго ряда, ветрового и заднего стёкол, руля, форсунок омывателя.

Оснащается Geely EX5 электромотором с отдачей 218 сил и тяговой батарей, обеспечивающей запас хода до 430 км. Разгон до «сотни» занимает всего всего 6,9 секунды, а зарядка с 10 до 80% осуществляется менее чем за полчаса.

Первая «электричка» Geely на российском рынке появится в продаже в ближайшее время. Стоимость EX5 будет объявлена к ближе поступлению модели в автосалоны.

Сколько на самом деле могут проехать электромобили в холода