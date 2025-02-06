Эфиопия заинтересовалась электромобилями АвтоВАЗа

Выпуск батарейных машин Lada в стране может быть налажен до конца 2025 года.

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Российский концерн АвтоВАЗ может наладить производство электромобилей в первой в мире стране, которая запретила продажи иностранных бензиновых и дизельных машин. Речь идёт об Эфиопии, которая в феврале 2024 года отказалась от импорта легковушек с ДВС.

Об интересе государства в Восточной Африке к «зелёным» машинам АвтоВАЗа рассказал посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру. По словам дипломата, уже к концу 2025 года АвтоВАЗ может наладить производство батарейных Lada в стране.

« П о л и т и к а п р а в и т е л ь с т в а Э ф и о п и и н а п р а в л е н а н а и с п о л ь з о в а н и е э л е к т р о м о б и л е й . П о э т о м у н а м в а ж н о , ч т о в д а н н ы й м о м е н т Lada рассматривает возможность перехода на их производство», — приводит слова посла информационное агентство ТАСС.

Полный отказ Эфиопии от ввоза легковых машин с ДВС связан не столько с заботой об экологии, сколько с нехваткой ископаемого топлива. Собственного производства бензина и солярки в стране нет, а импорт из-за рубежа обходится властям и частникам в немалые деньги. Так, например, расходы в 2023 году составили $6 млрд — это четверть от всего государственного бюджета Эфиопии.

Пока единственной батарейной машиной в модельном ряду АвтоВАЗа является Lada e-Largus, серийное производство которого стартовало в сентябре 2024 года на заводе в Ижевске. «Электричка» выпускается в кузовах универсал и фургон. Также в планах российского автогиганта выпуск седана Lada e-Aura.

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