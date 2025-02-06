Ferrari выплатит сотрудникам премию в размере $14,4 тысяч евро
Производитель суперкаров поощрит персонал за рекордные финансовые показатели в 2024 году.
Итальянская автомобильная компания Ferrari выплатит каждому своему сотруднику солидный бонус в размере €14,4 тысяч. Это почти 1,5 млн рублей.
О поощрении персонала объявил генеральный директор «Кавалино Рампанте» Бенедетто Винья при подведении финансовых итогов за 2024 год. Четвёртый год подряд компания завершила в плюсе, продав рекордные для себя 13 752 автомобиля. Выручка составила $6,9 млрд, что на 13% больше относительно 2023 года.
«Эти финансовые результаты стали возможны благодаря слаженной командной работе всех наших подразделений», — приводит слова топ-менеджера пресс-служба Ferrari.
Всего в компании из Маранелло работают пять тысяч человек. Премированы будут и сотрудники гоночных подразделений. В Ф-1 в прошлом году Ferrari до последнего этапа сезона боролась за чемпионство в командном зачёте, а в чемпионате мира по гонкам на выносливость второй раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана».
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