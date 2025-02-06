Ferrari выплатит сотрудникам премию в размере $14,4 тысяч евро

Производитель суперкаров поощрит персонал за рекордные финансовые показатели в 2024 году.

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Итальянская автомобильная компания Ferrari выплатит каждому своему сотруднику солидный бонус в размере €14,4 тысяч. Это почти 1,5 млн рублей.

О поощрении персонала объявил генеральный директор «Кавалино Рампанте» Бенедетто Винья при подведении финансовых итогов за 2024 год. Четвёртый год подряд компания завершила в плюсе, продав рекордные для себя 13 752 автомобиля. Выручка составила $6,9 млрд, что на 13% больше относительно 2023 года.

« Э т и ф и н а н с о в ы е р е з у л ь т а т ы с т а л и в о з м о ж н ы б л а г о д а р я с л а ж е н н о й к о м а н д н о й р а б о т е в с е х н а ш и х п о д р а з д е л е н и й » , — приводит слова топ-менеджера пресс-служба Ferrari.

Всего в компании из Маранелло работают пять тысяч человек. Премированы будут и сотрудники гоночных подразделений. В Ф-1 в прошлом году Ferrari до последнего этапа сезона боролась за чемпионство в командном зачёте, а в чемпионате мира по гонкам на выносливость второй раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана».

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