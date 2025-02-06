Российский электромобиль «Атом» получил шесть подушек безопасности

Стали известны подробности об оснащении отечественного электрокара.

© Атом

На российский электромобиль «Атом» будут устанавливать шесть подушек безопасности. О пассивных устройствах безопасности рассказал российский стартап АО «Кама», который занимается разработкой машины.

Салон оснащён фронтальными подушками для водителя и пассажира, боковыми подушками в спинках передних сидений. Кроме того, в стандартное оснащение включены шторки безопасности — специальное надувное устройство, при боковом ударе защищающее головы водителя и пассажиров.

Крепления ремней безопасности на переднем ряду встроены в кресла, прямо как на родстере Mercedes SL и внедорожнике Cadillac Escalade EXT. На заднем ряду имеется удерживающая система Isofix — крепление детских автокресел непосредственно к кузову автомобиля, а не к элементам в салоне.

Как ранее рассказали разработчики «Атома», перед запуском в серийное производство летом 2025 года электромобиль пройдёт в общей сложности 48 краш-тестов. На прочность и безопасность будут проверены как отдельные компоненты, так и автомобиль в готовой сборке.

Рассекречен предсерийный прототип «Атома»