Stellantis оснастит свои электромобили выхлопной трубой

Нужен этот выхлоп не для имитации звука ДВС.

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Выхлопная труба на батарейном автомобиле — вещь не новая. Любители тюнинга устанавливают глушитель с аудиодинамиком, издающим звуки работы двигателя внутреннего сгорания. Однако концерн Stellantis нашёл более полезное применение выхлопу, который, казалось бы, совсем не нужен электрической машине.

Как стало известно порталу InsideEVs, компания запатентовала выхлопную систему для предотвращения возгорания электромобиля. Дело в том, что при коротком замыкании, механическом повреждении и просто в процессе зарядки внутри тяговой батареи может произойти цепная реакция. В результате образуется пожароопасная семь из водорода, метана, ацетилена, пропана и других химических компонентов, что грозит возгоранием машины.

Выхлопная труба, разработанная инженерами Stellantis, отводит эти вредные вещества и газы из аккумулятора. Перед выбросом в атмосферу смесь проходит несколько стадий фильтрации, так что на экологичность автомобиля система повлиять не должна.

Stellantis — не единственная компания, ищущая дополнительные способы защиты электрокаров от возгорания. Несколько лет назад Bosch представила устройство, которое в критической ситуации разрушает провода, соединяющие тяговую батарею с силовой установкой и электроникой, и снижает таким образом риск поражения током.

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