Changan намерен возобновить выпуск автомобилей в России

Автопроизводитель из Китая ранее собирал автомобили на заводе в Липецкой области.

Китайский автомобильный бренд Changan планирует снова запустить сборку машин в России. В компании уже определились с площадкой и ведут переговоры с потенциальными партнёрами.

Как стало известно газете «Ведомости», Changan может воспользоваться производственными мощностями российской компании «Автотор», у которой имеется автосборочный завод в Калининграде. До 2022 года с конвейера на этом предприятии сходили автомобили BMW, Kia и Hyundai.

О том, на какой стадии находятся переговоры Changan и «Автотора», источнику неизвестно.

Changan официально вышел на российский рынок в 2013 году и с 2016-го по 2019-й собирал свои автомобили на заводе «Моторинвеста» в Липецкой области. После разногласий с российскими партнёрами китайский автопроизводитель свернул выпуск и сосредоточился на поставках машин из Поднебесной.

На сегодняшний день в отечественной линейке бренда представлены 12 моделей: кроссоверы CS75 Plus, CS35 Plus, Uni-T, CS55 Plus, CS85 Coupe, Uni-K, CS95, седаны Alsvin, Eado Plus, Uni-V, Lamore, Uni-V двух версий и пикап Hunter Plus. По итогам прошлого года Changan стал пятым самым продаваемым автобрендом в России, уступив только Lada, Haval, Chery и Geely.

