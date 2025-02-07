Названа примерная цена большого внедорожника BAIC BJ60 в России
На российский рынок официально привезут рамный внедорожник размером с Toyota Land Cruiser.
Модельный ряд китайской марки BAIC в России в скором времени пополнится полноразмерным рамным внедорожником BJ60. Новинка поступит в продажу в ближайшие месяцы, а пока названа её примерная стоимость.
В российский дилерских центрах BAIC BJ60 будет продаваться с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и 409 Н·м крутящего момента. В связке с этим силовым агрегатом работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — полный.
Длина китайского внедорожника составляет 5020 мм, колёсная база — 2820 мм. BJ60 станет самым габаритным автомобилем BAIC на российском рынке и встанет в один размерный класс с легендарным «японцем» Toyota Land Cruiser Prado.
«Официальные данные о ценах на BAIC BJ60 станут известны ближе к запуску продаж. Можно ожидать стоимость в районе 5,5- 6,5 млн рублей», — сообщил «Автостат» со ссылкой на эксперта, руководителя пресс-службы дилерской сети Expocar Александра Ковалёва.
В российских дилерских центрах BAIC BJ60, как ожидается, появится в течение первого полугодия 2025 года.