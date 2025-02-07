Названа примерная цена большого внедорожника BAIC BJ60 в России

На российский рынок официально привезут рамный внедорожник размером с Toyota Land Cruiser.

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Модельный ряд китайской марки BAIC в России в скором времени пополнится полноразмерным рамным внедорожником BJ60. Новинка поступит в продажу в ближайшие месяцы, а пока названа её примерная стоимость.

В российский дилерских центрах BAIC BJ60 будет продаваться с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и 409 Н·м крутящего момента. В связке с этим силовым агрегатом работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — полный.

Длина китайского внедорожника составляет 5020 мм, колёсная база — 2820 мм. BJ60 станет самым габаритным автомобилем BAIC на российском рынке и встанет в один размерный класс с легендарным «японцем» Toyota Land Cruiser Prado.

« О ф и ц и а л ь н ы е д а н н ы е о ц е н а х н а B A I C B J 6 0 с т а н у т и з в е с т н ы б л и ж е к з а п у с к у п р о д а ж . М о ж н о о ж и д а т ь с т о и м о с т ь в р а й о н е 5 , 5 - 6 , 5 м л н р у б л е й » , — сообщил «Автостат» со ссылкой на эксперта, руководителя пресс-службы дилерской сети Expocar Александра Ковалёва.

В российских дилерских центрах BAIC BJ60, как ожидается, появится в течение первого полугодия 2025 года.

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