Учёные создали самогенерируемый асфальт

Технология может скоро появиться на дорогах.

Учёные создали самогенерируемый асфальт
© Alamy/Legion-Media

Международная группа учёных в Великобритании разработала «умное» дорожное полотно, которое восстанавливает асфальт при выбоинах и трещинах. Причём на регенерацию покрытия при микротрещинах уходит меньше одного часа, передаёт The Guardian.

Технология заключается в том, что в составе покрытия используется битум, смешанный со спорами растений. Эти споры пропитаны специальными маслами, которые выделяются, когда асфальт деформируется под колёсами транспорта. Битум под воздействием этих масел размягчается и начинает растекаться, затягивая повреждённую структуру дорожного полотна.

«Наша технология продлит срок службы дорожного покрытия на 30%», прокомментировали разработчики из Университета Суонси и Королевского колледжа Лондона.

Пока технология испытана только в лабораторных условиях. Однако учёные ожидают, что это инновационное покрытие появится на британских дорогах уже через пару лет.

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