Учёные создали самогенерируемый асфальт

Технология может скоро появиться на дорогах.

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Международная группа учёных в Великобритании разработала «умное» дорожное полотно, которое восстанавливает асфальт при выбоинах и трещинах. Причём на регенерацию покрытия при микротрещинах уходит меньше одного часа, передаёт The Guardian.

Технология заключается в том, что в составе покрытия используется битум, смешанный со спорами растений. Эти споры пропитаны специальными маслами, которые выделяются, когда асфальт деформируется под колёсами транспорта. Битум под воздействием этих масел размягчается и начинает растекаться, затягивая повреждённую структуру дорожного полотна.

« Н а ш а т е х н о л о г и я п р о д л и т с р о к с л у ж б ы д о р о ж н о г о п о к р ы т и я н а 3 0 % » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и р а з р а б о т ч и к и и з У н и в е р с и т е т а С у о н с и и К о р о л е в с к о г о к о л л е д ж а Л о н д о н а .

Пока технология испытана только в лабораторных условиях. Однако учёные ожидают, что это инновационное покрытие появится на британских дорогах уже через пару лет.

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