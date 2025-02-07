Учёные создали самогенерируемый асфальт
Технология может скоро появиться на дорогах.
Международная группа учёных в Великобритании разработала «умное» дорожное полотно, которое восстанавливает асфальт при выбоинах и трещинах. Причём на регенерацию покрытия при микротрещинах уходит меньше одного часа, передаёт The Guardian.
Технология заключается в том, что в составе покрытия используется битум, смешанный со спорами растений. Эти споры пропитаны специальными маслами, которые выделяются, когда асфальт деформируется под колёсами транспорта. Битум под воздействием этих масел размягчается и начинает растекаться, затягивая повреждённую структуру дорожного полотна.
«Наша технология продлит срок службы дорожного покрытия на 30%», — прокомментировали разработчики из Университета Суонси и Королевского колледжа Лондона.
Пока технология испытана только в лабораторных условиях. Однако учёные ожидают, что это инновационное покрытие появится на британских дорогах уже через пару лет.