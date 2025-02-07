В Россию ввезли рекордное количество иномарок с пробегом

2024 год стал рекордным для российской вторички.

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За прошлый год в Россию было поставлено рекордное количество подержанных легковых автомобилей. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В течение 12 месяцев 2024 года поставщики завезли 396 тысяч иномарок с пробегом. Это наивысший показатель за всю историю наблюдений российского авторынка. Для сравнения, в 2023 году в нашу страну ввезли 387 тысяч б/у автомобилей.

« Э т о а б с о л ю т н ы й р е к о р д . Ц и ф р а 4 0 0 т ы с я ч н а ф о н е 1 , 5 м л н п р о д а н н ы х н о в ы х а в т о м о б и л е й – э т о о ч е н ь з н а ч и м а я п р и б а в к а к р о с с и й с к о м у а в т о п а р к у » , — прокомментировал Целиков в онлайн-эфире «Автостат Оперативка».

Доля поддержанных иномарок в общем объёме отечественной вторички составила 6,5%. За прошлый год россияне купили 6,04 млн машин с пробегом.

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