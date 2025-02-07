В Россию ввезли рекордное количество иномарок с пробегом

2024 год стал рекордным для российской вторички.

В Россию ввезли рекордное количество иномарок с пробегом
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За прошлый год в Россию было поставлено рекордное количество подержанных легковых автомобилей. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В течение 12 месяцев 2024 года поставщики завезли 396 тысяч иномарок с пробегом. Это наивысший показатель за всю историю наблюдений российского авторынка. Для сравнения, в 2023 году в нашу страну ввезли 387 тысяч б/у автомобилей.

«Это абсолютный рекорд. Цифра 400 тысяч на фоне 1,5 млн проданных новых автомобилей это очень значимая прибавка к российскому автопарку», прокомментировал Целиков в онлайн-эфире «Автостат Оперативка».

Доля поддержанных иномарок в общем объёме отечественной вторички составила 6,5%. За прошлый год россияне купили 6,04 млн машин с пробегом.

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