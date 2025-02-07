Россия стала первой в мире по темпу роста продаж автомобилей в 2024 году

Наша страна вернулась в топ-15 крупнейших авторынков в мире.

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Российский авторынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекордные темпы роста и впервые за последние три года оказался в топ-15 мирового рейтинга. Соответствующие сравнительные данные были представлены в ходе онлайн-эфира «Автостат оперативка».

За год продажи автомобилей в нашей стране выросли на 46%. Этот показатель стал максимальным среди всех стран, представленных в рейтинге. На втором месте идёт Бразилия с приростом 13,9%, третью строчку заняла Мексика, где спрос на новые легковушки вырос на 9,9%.

В количественном выражении Россия стала 11-й по продажам — 1,57 млн реализованных авто. До попадания в первую десятку не хватило буквально 500 тысяч единиц. За год отечественный авторынок отыграл пять мест и впервые с 2021 года оказался в топ-15.

Топ-15 авторынков в мире в 2024 году

Китай — 26,05 млн (+3,4%); Япония — 15,9 млн (+3,6%); Индия — 4,27 млн (+3,9%); Япония — 4,25 млн (-7,1%); Германия — 2,81 млн (-0,9%) Бразилия — 2,48 млн (+13,9%); Великобритания — 2,30 млн (+3,1%); Канада — 1,83 млн (+7,6%); Франция — 1,72 млн (-3,2%); Южная Корея — 1,63 млн (-5,5%); Россия — 1,57 млн (+3,4%); Италия — 1,56 млн (-0,5%); Мексика — 1,50 млн (+9,9%) Турция — 1,24 млн (+0,8%); Австралия — 1,20 млн (+1,9%).

Также Россия превзошла мировой средний показатель в 10 проданных машин на тысячу жителей — 11. Всего в мире в прошлом году было реализовано 85,1 млн новых легковых автомобилей, что на 2,6% больше в сравнении с 2023 годом.

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