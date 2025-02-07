Китайский автобренд Skywell намекнул на уход из России
Непопулярная среди россиян марка рассказала о своих дальнейших планах.
Китайская автомобильная компания Skywell не собирается дальше развивать свой бизнес в России, а работа дилерских центров бренда ограничится сроком, прописанным в действующих соглашениях. Об этом представитель марки сообщил в разговоре с «Российской газетой».
Сообщения об уходе марки с российского рынка появились ещё в декабре 2024 года. Причина — высокая конкуренция и слабый спрос на продукцию компании, специализирующейся исключительно на выпуске гибридных и электрических моделей. Некоторые дилерские центры, как в Санкт-Петербурге, уже закрылись, а автомобили продаются со скидкой. Официального подтверждения об уходе Skywell из России пока не было.
«Сейчас у Skywell нет планов на развитие бизнеса по продаже новых автомобилей в России. Владельцы уже реализованных автомобилей могут быть спокойны — все обязательства по обслуживанию и гарантии остаются в силе», — сказали в компании, добавив, что развивать дилерскую сеть тоже не планируется.
Skywell официально вышел на российский рынок в сентябре 2022 года. С тех пор китайский автопроизводитель электрических машин привёз в Россию всего две модели — электрокроссовер ET5 и гибридный паркетник HT-i. Дилерская сеть бренда ограничилась 24 автосалонами в 16 городах, а суммарный объём продаж за два с половиной года составило всего 700 экземпляров.
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