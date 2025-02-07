Китайский автобренд Skywell намекнул на уход из России

Непопулярная среди россиян марка рассказала о своих дальнейших планах.

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Китайская автомобильная компания Skywell не собирается дальше развивать свой бизнес в России, а работа дилерских центров бренда ограничится сроком, прописанным в действующих соглашениях. Об этом представитель марки сообщил в разговоре с «Российской газетой».

Сообщения об уходе марки с российского рынка появились ещё в декабре 2024 года. Причина — высокая конкуренция и слабый спрос на продукцию компании, специализирующейся исключительно на выпуске гибридных и электрических моделей. Некоторые дилерские центры, как в Санкт-Петербурге, уже закрылись, а автомобили продаются со скидкой. Официального подтверждения об уходе Skywell из России пока не было.

« С е й ч а с у S k y w e l l н е т п л а н о в н а р а з в и т и е б и з н е с а п о п р о д а ж е н о в ы х а в т о м о б и л е й в Р о с с и и . В л а д е л ь ц ы у ж е р е а л и з о в а н н ы х а в т о м о б и л е й м о г у т б ы т ь с п о к о й н ы — в с е о б я з а т е л ь с т в а п о о б с л у ж и в а н и ю и г а р а н т и и о с т а ю т с я в с и л е » , — с к а з а л и в к о м п а н и и , д о б а в и в , ч т о р а з в и в а т ь д и л е р с к у ю с е т ь т о ж е н е п л а н и р у е т с я .

Skywell официально вышел на российский рынок в сентябре 2022 года. С тех пор китайский автопроизводитель электрических машин привёз в Россию всего две модели — электрокроссовер ET5 и гибридный паркетник HT-i. Дилерская сеть бренда ограничилась 24 автосалонами в 16 городах, а суммарный объём продаж за два с половиной года составило всего 700 экземпляров.

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