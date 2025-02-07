Tesla Model 3 побил Subaru WRX на зимней раллийной трассе

Электрический седан оказался невероятно хорош на снегу.

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Седан Tesla Model 3 считается одной из самых быстрых серийных «электричек» в мире. До «сотни» батарейная машина с 400-сильной силовой установкой разгоняется всего за 5,6 секунды и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Свои выдающиеся скоростные характеристики Tesla уже подтвердила в дрэг-рейсинге, одолев Chevrolet Corvette Z51, а на Нюрбургринге вровень проехала с Porsche Taycan. Теперь список её достижений пополнился рекордом на раллийной трассе, следует из официального видео с заездом.

Перед поездкой на зимнем треке раллийной Академии Тима О’Нила в американском Нью-Хэмпшире «трёшка» была слегка доработана. На электроседан установили премиальные зимние шины, был скорректирован дорожный просвет и изменены настройки электронного блока управления.

Небольшой модернизации хватило, чтобы на 2,5 секунды превзойти рекорд круга, принадлежавший Subaru WRX. Tesla Model 3 проехал круг по снежной трассе с результатом 2 минуты 12,1 секунды против 2.14,3 в исполнении бензинового автомобиля японской марки.

Для лучшего представления масштаба рекорда Tesla Model 3: Subaru WRX — одна из лучших машин в раллийных гонках. В одном только американском раллийном первенстве этот автомобиль в различных версиях и генерациях выиграл семь чемпионских титулов за последние восемь лет.

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