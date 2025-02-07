В России подсчитали возможный доход от продажи «красивых» автономеров
В российском автомобильном сообществе снова предложили легализовать аукционы для регистрационных знаков.
Активисты обратились к правительству РФ с просьбой разрешить продажу на аукционах госномеров с красивым сочетанием цифр и букв. Об этом стало известно изданию «Газета.ру».
Письмо с соответствующей просьбой поступило в адрес Минфина от Национального автомобильного союза (НАС). Как отметили в организации, легальные продажи «красивых» регистрационных знаков будут ежегодно приносить в госбюджет сотню миллиардов рублей.
«Только в Москве около 511 тысяч запоминающихся комбинаций номеров. Если стоимость одного «красивого» номера в столице составляет 200 тысяч рублей, то суммарная их стоимость может превысить 102 миллиарда рублей», — подсчитали в НАС.
Тема продажи госномеров на аукционах поднимается в России уже не первый год. Буквально осенью прошлого года Министерство экономического развития (МЭР) и Министерство Внутренних Дел Российской Федерации (МВД РФ) отклонили очередной законопроект. В ведомствах объяснили, что нет оснований для одобрения подобного закона.
Открытые аукционы по продаже госномеров проводятся во многих странах, таких как США, Австралия, Китай, Индия, ОАЭ. В апреле 2023 года на торгах в Эмиратах был установлен мировой рекорд: номер «P7» ушёл с молотка за $15 млн, т.е. 1,2 млрд рублей.