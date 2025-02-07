В России подсчитали возможный доход от продажи «красивых» автономеров

В российском автомобильном сообществе снова предложили легализовать аукционы для регистрационных знаков.

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Активисты обратились к правительству РФ с просьбой разрешить продажу на аукционах госномеров с красивым сочетанием цифр и букв. Об этом стало известно изданию «Газета.ру».

Письмо с соответствующей просьбой поступило в адрес Минфина от Национального автомобильного союза (НАС). Как отметили в организации, легальные продажи «красивых» регистрационных знаков будут ежегодно приносить в госбюджет сотню миллиардов рублей.

« Т о л ь к о в М о с к в е о к о л о 5 1 1 т ы с я ч з а п о м и н а ю щ и х с я к о м б и н а ц и й н о м е р о в . Е с л и с т о и м о с т ь о д н о г о « к р а с и в о г о » н о м е р а в с т о л и ц е с о с т а в л я е т 2 0 0 т ы с я ч р у б л е й , т о с у м м а р н а я и х с т о и м о с т ь м о ж е т п р е в ы с и т ь 1 0 2 м и л л и а р д а р у б л е й » , — п о д с ч и т а л и в Н А С .

Тема продажи госномеров на аукционах поднимается в России уже не первый год. Буквально осенью прошлого года Министерство экономического развития (МЭР) и Министерство Внутренних Дел Российской Федерации (МВД РФ) отклонили очередной законопроект. В ведомствах объяснили, что нет оснований для одобрения подобного закона.

Открытые аукционы по продаже госномеров проводятся во многих странах, таких как США, Австралия, Китай, Индия, ОАЭ. В апреле 2023 года на торгах в Эмиратах был установлен мировой рекорд: номер «P7» ушёл с молотка за $15 млн, т.е. 1,2 млрд рублей.

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