Porsche возобновляет выпуск автомобилей с ДВС

Немецкий Porsche на фоне значительного падения спроса на электрокары намерен уже в этом году сконцентрировать свое внимание на выпуске автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает агентство Reuters.

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Акции компании в пятницу упали сразу на 7%, что стало худшим показателем среди всех европейских фирм.

Марка готовится инвестировать 800 миллионов евро в запуск новых моделей с двигателями внутреннего сгорания. Porsche по факту является последним автопроизводителем, который возвращается к авто с классическим типом силовой установки.

Руководство премиум-бренда считает такое решение единственно верным, особенно из-за ухудшения финансовых показателей - в 2025 году прибыль составит от 10 до 12%, что ниже изначальных прогнозов.

Ранее "РГ" писала о том, что продажи некоторых Porsche в Европе прекращены из-за кибербезопасности.