Опубликован рейтинг регионов России с самым доступным бензином

В среднем российские водители могут купить 1,3 тысячи литров топлива в месяц

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Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ возглавили рейтинг российских регионов по доступности бензина. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Рейтинг основан на соотношении цены на бензин АИ-92 и доходов населения в каждом отдельном регионе. Больше всего топлива на среднемесячную зарплату, 2421 литр, могут купить жители столицы. То есть условную Lada Granta с объёмом бензобака 50 литров москвичи могут заправить под завязку 48 раз в месяц

Следом за Москвой с небольшим отставанием идёт ЯНАО — 2414 литров. Замкнул первую тройку Чукотский АО, где зарплату можно заправиться на 2296 литров. В средний по стране показатель 1335 литров попали 14 регионов. В конце рейтинга, как и в прошлые годы, расположились Дагестан (676 литров), Чечня (653) и Ингушетия (625).

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Москва — 2421 литров; Ямало-Ненецкий автономный округ — 2414; Чукотский автономный округ — 2292; Ненецкий автономный округ — 1941; Ханты-Мансийский автономный округ — 1913; Магаданская область — 1875; Мурманская область — 1643; Камчатский край — 1641; Санкт-Петербург — 1636; Сахалинская область — 1576;

Средняя стоимость одного литра АИ-92 по стране на сегодняшний день составляет 55,18 рублей. За год бензин подорожал на 9,8%. Наибольший рост зафиксирован в ЯНАО (+16,7%), меньше всего топливо выросло в цене в Магаданской области (+3%).

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