Shacman приостановил продажи «спорных» грузовиков в России

Самосвалы китайского бренда проверит Генпрокуратура.

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Популярный в нашей стране автопроизводитель тяжелой грузовой техники Shacman объявил о приостановке продаж самосвалов SX3258 на российском рынке. Решение принято в связи с проверкой Генпрокуратуры и проведением собственного расследования компании, начатых после заявления Минпромторга РФ.

На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что грузовики трёх неназванных брендов из КНР нельзя допускать на дороги из-за серьёзных нарушений требований безопасности. Позже стало известно, что во время испытаний на полигоне НАМИ на SX3258 были выявлены сразу три проблемы: превышение допустимого уровня шума, недостаточная прочность заднего противоподкатного бруса и слабая боковая защита.

В Shacman заявили, что на испытаниях была задействована машина с многолетним пробегом, поэтому результаты непоказательны. Компания инициировала внутреннее расследование параллельно с проверкой Генпрокуратуры.

« Ш а к м а н М о т о р с » с а м о с т о я т е л ь н о р е ш и л а п р и о с т а н о в и т ь п р о д а ж и с п о р н ы х г р у з о в и к о в н а в р е м я п р о в е р о к , к а к с о б с т в е н н ы х , т а к и р о с с и й с к и х н а д з о р н ы х в е д о м с т в . Р е ч и о б о т з ы в е у ж е р е а л и з о в а н н о й т е х н и к и н е и д ё т » , — говорится в заявлении российского офиса Shacman.

В компании отметили, что вопрос об аннулировании сертификата ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и полном запрете продажи SX3258 на повестке дня не стоит.

Грузовики Shacman стали одними из самых продаваемых в России в 2024 году и разошлись тиражом 15,7 тысяч единиц. Больше машин продали только КамАЗ (22 тысячи) и Sitrak (19,4 тысяч). SX3258 оказался в числе наиболее востребованных моделей и был продан на сумму 55,7 млрд рублей.

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