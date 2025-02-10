Shacman приостановил продажи «спорных» грузовиков в России
Самосвалы китайского бренда проверит Генпрокуратура.
Популярный в нашей стране автопроизводитель тяжелой грузовой техники Shacman объявил о приостановке продаж самосвалов SX3258 на российском рынке. Решение принято в связи с проверкой Генпрокуратуры и проведением собственного расследования компании, начатых после заявления Минпромторга РФ.
На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что грузовики трёх неназванных брендов из КНР нельзя допускать на дороги из-за серьёзных нарушений требований безопасности. Позже стало известно, что во время испытаний на полигоне НАМИ на SX3258 были выявлены сразу три проблемы: превышение допустимого уровня шума, недостаточная прочность заднего противоподкатного бруса и слабая боковая защита.
В Shacman заявили, что на испытаниях была задействована машина с многолетним пробегом, поэтому результаты непоказательны. Компания инициировала внутреннее расследование параллельно с проверкой Генпрокуратуры.
«Шакман Моторс» самостоятельно решила приостановить продажи спорных грузовиков на время проверок, как собственных, так и российских надзорных ведомств. Речи об отзыве уже реализованной техники не идёт», — говорится в заявлении российского офиса Shacman.
В компании отметили, что вопрос об аннулировании сертификата ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и полном запрете продажи SX3258 на повестке дня не стоит.
Грузовики Shacman стали одними из самых продаваемых в России в 2024 году и разошлись тиражом 15,7 тысяч единиц. Больше машин продали только КамАЗ (22 тысячи) и Sitrak (19,4 тысяч). SX3258 оказался в числе наиболее востребованных моделей и был продан на сумму 55,7 млрд рублей.
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