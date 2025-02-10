В Китае грядёт объединение двух крупнейших автокомпаний

Dongfeng и Changan готовы составить конкуренцию BYD.

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Китайский автомобильный гигант BYD в скором времени может потерять своё безоговорочное лидерство на родине. Судя по сообщениям в местных СМИ, в Поднебесной появится новый крупный автоконцерн.

Накануне, 9 февраля, практически одновременно государственные автомобильные компании Китая Dongfeng Motor и Changan Automobile объявили о планах по реструктуризации. Оба автопроизводителя сохранят государственную поддержку, но обзаведутся контролирующими акционерами и поменяют подход к работе.

Dongfeng и Changan не упомянули друг друга в своих заявлениях. Однако как полагает Центральное телевидение Китая (CCTV), компании планируют объединиться в альянс и создать новый концерн.

« Е с л и о б ъ е д и н е н и е D o n g f e n g и C h a n g a n п р о й д ё т у с п е ш н о , т о и х г о д о в о й о б ъ ё м п р о д а ж с о с т а в и т о к о л о 4 , 5 м л н е д и н и ц . Н о в а я а в т о м о б и л ь н а я г р у п п а о б г о н и т BYD, став крупнейшим автопроизводителем в Китае и пятым по величине в мире», — сообщил источник.

Ожидается, что на первом этапе государственные автокомпании Китая объединят цепочки поставок и стандартизируют закупку деталей и технологических решений. В дальнейшем они, скорее всего, начнут выпуск автомобилей с унифицированным оснащением.

Сотрудничество поможет Dongfeng и Changan снизить стоимость производства своей продукции. Кроме того, в тандеме компаниям будет проще увеличить объём выпуска и продаж высокотехнологичных электромобилей, которые с каждым годом занимают всё большую долю на китайском рынке.

По итогам прошлом года Changan продал 2,6 млн автомобилей по всему миру, Dongfeng реализовал 2,4 млн машин. Нынешний лидер китайского автопрома BYD достиг рекордной отметки в 4,2 млн единиц.

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