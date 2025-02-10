Названа дата выхода нового кроссовера Chery в России

В Китае эта модель появилась в продаже осенью 2024 года.

© Дмитрий Максимов/vk.com

Линейка Chery в России до конца весны 2025 года пополнится новой моделью. Об этом сообщил директор российского подразделения бренда Дмитрий Максимов.

Новинкой отечественного рынка станет абсолютно новый кроссовер Chery Tiggo 8 Plus, продажи которого в Китае стартовали в сентябре прошлого года. В России среднеразмерный паркетник будет представлен под названием Chery Tiggo 8.

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По словам Максимова, в России будет доступна версия с роботизированной коробкой передач. Подробностей по моторной модификации пока нет. На родине в Поднебесной «восьмёрка» доступна с 1,6-литровой «турбочетвёркой» мощностью 197 л.с и с агрегатом на 2,0 литра с отдачей 254 силы.

Сейчас модельный ряд Chery в России представлен следующими автомобилями: бензиновыми Tiggo 4, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9 и гибридными Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro.

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