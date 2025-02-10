В Россию привезли кросс-лифтбек Peugeot 408X стоимостью около 5 млн рублей

Автомобиль представлен в расширенной комплектации GT.

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Компания «Автомобильные технологии», импортирующая в Россию автомобили Peugeot и Citroen, объявила о выходе новой модели на отечественный рынок. Кросс-лифтбек Peugeot 408X поставляется напрямую со сборочного завода в Китае.

Как рассказали в пресс-службе калужской фирмы, Peugeot 408X предлагается с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем V4, выдающим в пике 174 л.с. и 250 Н·м крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунды, максимальная скорость — 220 км/ч. За передачу крутящего момента отвечает 8-ступенчатый «автомат» производства японской компании Aisin. Привод — только передний.

По габаритам «четыреста восьмой» находится в одном классе с флагманским Peugeot 5008: длина — 4705 мм, ширина — 1859 мм, высота — 1502 мм. Дорожный просвет составляет 194 мм.

Комплектация только одна, причём достаточно богатая. В списке оснащения GT заявлены премиальная аудиосистема c 10 динамиками и сабвуфером, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, полный пакет систем помощи при вождении.

Выпускается Peugeot 408X на заводе Dongfeng Peugeot в Чэнду на юге центральной части Китая. Минимальная стоимость кросс-литфбека на российском рынке составляет 4,7 млн рублей.

408X стал четвёртой моделью Peugeot, поставляемой «Автомобильными технологиями в Россию, после мини-кроссовера 2008, компактного паркетника 4008 и флагмана 5008. Также в линейке компании имеются внедорожник Citroen C5X и компактный кроссовер Citroen C5 Aircross, собираемый на предприятии в Калуге из китайских машинокомплектов.

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