Названа средняя цена нового легкового автомобиля в России

За последний год цены на легковушки выросли на 6%.

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В 2024 году средневзвешенная цена новой легковой машины в России впервые достигла отметки в 3 млн рублей. О том, как изменилась стоимость, рассказали аналитики агентства «Автостат».

Если в 2023-м средневзвешенная цена нового автомобиля составляла 2,96 млн рублей, то в 2024-м выросла на 6% — до 3,12 млн рублей.

За последние пять лет ценник увеличился почти вдвое. В 2020-м новую машину можно было приобрести за 1,65 млн рублей. Примерно столько сейчас стоит авто с пробегом.

Как менялась средняя стоимость нового легкового автомобиля в России последние пять лет:

2020-й: 1,65 млн, +7%;

2021-й: 1,89 млн, +18%;

2022-й: 2,38 млн, +20%;

2023-й: 2,96 млн, +24%;

2024-й: 3,12 млн, 6%;

Несмотря на подорожание автомобилей на 6%, прошлый год стал наиболее успешным для отечественного рынка за последние пару лет. Россияне купили 1,5 млн новых легковых машин — это максимальный показатель с 2021 года. Общие затраты граждан на покупку авто составили рекордные 4,9 трлн рублей.

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