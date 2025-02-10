Volvo рассекретила особую внедорожную версию EX30

Электрокроссовер получил модификацию Cross Country.

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Самый компактный и быстрый кроссовер в линейке Volvo обзавёлся спецверсией для любителей офф-роуда. Об особенностях EX30 рассказали в пресс-службе шведского автопроизводителя.

«Электричка» с приставкой Cross Country получила доработанную подвеску с увеличенным дорожным просветом и только полный привод. 18-дюймовые колёса «обуты» в вездеходные высокопрофильные шины. На крыше установлен экспедиционный багажник с полноразмерной запаской.

Как и стандартная версия EX30 в двухмоторной 4WD модификации, Cross Country оснащён электрической силовой установкой на 422 л.с. Заряда аккумуляторной батареи ёмкостью 64,0 кВт·ч хватает на 424 км. Пополнить запас энергии с 10 до 80% можно всего на 26 минут.

EX30 станет первой электрической моделью во внедорожной линейке Cross Country. Раньше с этой приставкой выпускались только бензиновые автомобили Volvo, такие как универсалы V60 и V90, хэтчбек V40 и седан S60.

В продаже Volvo EX30 Cross Country появится в конце 2025 года. Ориентировочная стоимость — $50 тысяч, что составляет 4,8 млн в переводе на рубли.

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